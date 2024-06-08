Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Как рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет в связи с празднованием «Лодок-драконов» в КНР.
«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме», — отметили в ведомстве.
В КГД МФ республики обратились с просьбой к перевозчикам и желающим пересечь границу, чтобы граждане заранее планировали свой маршрут с учетом введенных ограничений.