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Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 10 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: КГД МФ РК

Как рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет в связи с празднованием «Лодок-драконов» в КНР.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В КГД МФ республики обратились с просьбой к перевозчикам и желающим пересечь границу, чтобы граждане заранее планировали свой маршрут с учетом введенных ограничений.