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Кондратьев выразил соболезнования после теракта в Херсонской и Луганской областях

Губернатор Кубани выразил соболезнования после атаки на новые регионы России.

Источник: Леонид Пасечник — Telegram

Накануне по Херсонской и Луганской областям киевский режим нанес массированные ракетные атаки. Повреждения получили десятки многоэтажек, погибли люди. Губернатор Кубани выразил соболезнования в соцсетях.

«Самые искренние соболезнования Херсонской и Луганской областям. Краснодарский край скорбит вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Украинские националисты нанесли массированный удар. В одном из многоэтажных домов ЛНР полностью обрушился подъезд, завалы продолжают разбирать, под ними до сих пор могут находиться люди.