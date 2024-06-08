Кондратьев выразил соболезнования после теракта в Херсонской и Луганской областях

Накануне по Херсонской и Луганской областям киевский режим нанес массированные ракетные атаки. Повреждения получили десятки многоэтажек, погибли люди. Губернатор Кубани выразил соболезнования в соцсетях.
«Самые искренние соболезнования Херсонской и Луганской областям. Краснодарский край скорбит вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
Украинские националисты нанесли массированный удар. В одном из многоэтажных домов ЛНР полностью обрушился подъезд, завалы продолжают разбирать, под ними до сих пор могут находиться люди.