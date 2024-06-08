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Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем социального работника

Губернатор Челябинской области поблагодарил соцработников за труд.

Источник: Комсомольская правда

День социального работника отмечают в стране 8 июня. Это праздник специалистов, которые всегда приходят на помощь нуждающимся. Соцработников Челябинской области поздравил губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что в этой сфере работают неравнодушные, отзывчивые, активные люди, которые готовы словом и делом помочь тем, кто нуждается в поддержке.

«Система соцзащиты во многом проявляет важные моменты в отношениях государства и общества: заботу страны о своих гражданах, доверие людей к избранной власти. В Челябинской области социальную поддержку получают все, кто в ней нуждается, — многодетные семьи, пожилые одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная благодарность социальным работникам за особое внимание к семьям наших земляков — участников специальной военной операции», — сказал глава региона.

Он пожелал соцработникам крепкого здоровья и благополучия, а труд приносил им удовлетворение и радость.

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