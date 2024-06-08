Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем социального работника

«Система соцзащиты во многом проявляет важные моменты в отношениях государства и общества: заботу страны о своих гражданах, доверие людей к избранной власти. В Челябинской области социальную поддержку получают все, кто в ней нуждается, — многодетные семьи, пожилые одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная благодарность социальным работникам за особое внимание к семьям наших земляков — участников специальной военной операции», — сказал глава региона.