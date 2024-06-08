Для жителей Молдовы поставили условия для получения гражданства Румынии

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Изменения в Законе о гражданстве были приняты правительством Румынии Чрезвычайным постановлением после того, как власти обнаружили, что значительное количество заявителей не знают румынского языка даже на минимальном уровне.
Таким образом, интервью было вновь введено румынскими властями после 15-летнего перерыва.
По данным румынских властей, с 2007 года по март 2024 года было зарегистрировано 995 552 заявления о восстановлении румынского гражданства, из которых 860 849 были приняты и решены, а еще 134 703 находятся на стадии рассмотрения.
По данным статистики, в настоящий момент среди граждан Молдовы более 600 тысяч человек являются обладателями румынских паспортов.