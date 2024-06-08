Минобороны Казахстана о рейдах: Полиция уполномочена задерживать и доставлять призывников

«При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии — направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва. Напомним, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. На основании этого, убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации», — добавили в минобороны.