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Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

Президенту Узбекистана продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте этого года.

«На встречу в центре пригласили ректоров высших учебных заведений при правоохранительных органах. Было подчеркнуто, что необходимо совершенствовать учебные программы с этой точки зрения, внедрить дуальное образование и обеспечивать соответствие учебной и научной деятельности реалиям жизни», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поставил задачу создать в МВД структуру по применению беспилотных летательных устройств. Вместе с тем, дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.

В Стратегии общественной безопасности, утвержденной указом президента от 29 ноября 2021 года, предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.

Здесь же президенту продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.

Шавкат Мирзиеев