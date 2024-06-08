Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

«На встречу в центре пригласили ректоров высших учебных заведений при правоохранительных органах. Было подчеркнуто, что необходимо совершенствовать учебные программы с этой точки зрения, внедрить дуальное образование и обеспечивать соответствие учебной и научной деятельности реалиям жизни», — говорится в сообщении.