Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте этого года.
«На встречу в центре пригласили ректоров высших учебных заведений при правоохранительных органах. Было подчеркнуто, что необходимо совершенствовать учебные программы с этой точки зрения, внедрить дуальное образование и обеспечивать соответствие учебной и научной деятельности реалиям жизни», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поставил задачу создать в МВД структуру по применению беспилотных летательных устройств. Вместе с тем, дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.
В Стратегии общественной безопасности, утвержденной указом президента от 29 ноября 2021 года, предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.
Здесь же президенту продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.