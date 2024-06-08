КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Реальные шансы на вступление двух государств в ЕС практически равны нулю, об этом уже открыто заявляют официальные лица.
Украина не станет полноценным членом Евросоюза через два года, такие обещания являются откровенной манипуляцией и ложью, заявила председатель комитета Верховной рады по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Мы должны быть очень честны с украинским обществом. Любые обещания, что через два года мы станем полноценными членами Европейского союза или будем через два года полностью готовы к членству в ЕС, не соответствуют действительности. Это ложь. Откровенная манипуляция и ложь», — сказала она.
По словам парламентария, «нужно ответственно относиться» к тому, какие ожидания создаются у украинского общества.
Теперь замените в тексте Украину на Молдову и еще раз перечитайте.
Процесс евронтеграции в Молдове в 2005 году начала Партия коммунистов. Тогда речь шла о «евромодернизации». Правда, никто не предполагал, что в исполнении крайне прозападных политиков этот внешнеполитический путь страны приобретет такие искаженные и губительные для народа формы.