Молдове и Украине не «светит» членство в ЕС

«Мы должны быть очень честны с украинским обществом. Любые обещания, что через два года мы станем полноценными членами Европейского союза или будем через два года полностью готовы к членству в ЕС, не соответствуют действительности. Это ложь. Откровенная манипуляция и ложь», — сказала она.