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Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта

Узбекистан является наблюдателем Союза с 2018 года. До 30% внешней торговли республики приходится на страны ЕАЭС, но страна не имеет возможности быть частью системы с точки зрения принятия решений.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва — Ташкент прошла пресс-конференция с участием эксперта, посвященная итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, присоединение Узбекистана к ЕАЭС позволило бы очень серьезно обновить и использовать законодательство.

Кроме этого, будучи наблюдателем, у Узбекистана фактически нет права голоса внутри ЕАЭС. Узбекистан, будучи общей семьей евразийской, до 30% внешней торговли Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, но не имеет возможности быть частью этой системы с точки зрения принятия решений.

«Он как бы внешний игрок, у которого есть зона свободной торговли, есть интересы и взаимодействия с партнерами, но при этом нет какого-то серьезного права голоса на принятие решений», — сказал эксперт.

ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято.

«На мой взгляд, несколько плюсов здесь это, во-первых, модернизация законодательства, создание единого с соседями унификационного пространства. Ну, элемент, например, миграционный, он тоже имеет значение, миллион мигрантов и для граждан, и не граждан ЕАЭС существуют очень серьезные различия», — добавил он.

Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2018 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.

ЕАЭС