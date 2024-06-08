Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва — Ташкент прошла пресс-конференция с участием эксперта, посвященная итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.
Кроме этого, будучи наблюдателем, у Узбекистана фактически нет права голоса внутри ЕАЭС. Узбекистан, будучи общей семьей евразийской, до 30% внешней торговли Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, но не имеет возможности быть частью этой системы с точки зрения принятия решений.
«Он как бы внешний игрок, у которого есть зона свободной торговли, есть интересы и взаимодействия с партнерами, но при этом нет какого-то серьезного права голоса на принятие решений», — сказал эксперт.
ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято.
«На мой взгляд, несколько плюсов здесь это, во-первых, модернизация законодательства, создание единого с соседями унификационного пространства. Ну, элемент, например, миграционный, он тоже имеет значение, миллион мигрантов и для граждан, и не граждан ЕАЭС существуют очень серьезные различия», — добавил он.
Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2018 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.