Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта

ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято.