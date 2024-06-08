Губернатор Куйвашев поздравил работников соцзащиты с праздником

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил 8 июня работников органов соцзащиты с профессиональным праздником. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Он отметил, что это праздник представителей одной из наиболее благородных и гуманных профессий. Тех людей, которые нашли своё призвание в милосердии, помощи людям и деятельном сострадании.
По словам Куйвашева, в Свердловской области воплощается в жизнь весь комплекс господдержки населения. В 2023 году получателями социальных выплат стали больше 835 тысяч человек.
Кроме того, ширятся ряды добровольцев. Также в социальную сферу активно вовлекаются некоммерческие организации и бизнес. А выполнение социальных обязательств и рост благополучия и благосостояния людей являются неизменным приоритетом областного правительства.
По данным правительства региона, всего на территории области в сфере социального обслуживания задействованы свыше 10 тысяч человек. Они помогают маломобильным и пожилым, развивают доступную среду, оказывают помощь семьям, попавшим с трудную ситуацию,