Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за маршрутками

Всего с начала года с участием маршрутных микроавтобусов произошло 32 ДТП, в которых 60 человек получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим Госавтоинспекция с 7 по 19 июня проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами.



«В целях повышения ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров наряды ДПС страны усиленно контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения и перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Не останется без внимания техническое состояние микроавтобусов. В случае выявления грубых нарушений, в том числе связанных с порядком допуска водителей и транспорта к участию в дорожном движении, к административной ответственности будут привлечены руководители организаций, выполнявших перевозку», — рассказали в пресс-службе.



С учетом погодных условий сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пешеходами в местах массового отдыха граждан. Во избежание стихийных парковок уделят внимание соблюдению правил остановки и стоянки, безопасному передвижению пешеходов и велосипедистов, их физическому состоянию.



«В интенсивном транспортном и пешеходном потоке будьте внимательны и осторожны, соблюдайте ПДД и проявляйте взаимное уважение», — призывают правоохранители.