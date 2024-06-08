Аймагамбетов раскритиковал приказ минздрава по сокращению бюджета на лечение онкозаболеваний

«Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения (Акмарал Альназаровой — КазТАГ) в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги. Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много», — написал Аймагамбетов в субботу на своем Telegram-канале.
По его словам, все должны понимать, что никто не застрахован от онкологии.
«Проблем в этой сфере очень много. Но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения. Благодаря президенту К. К. Токаеву было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утвержден комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование… И вот сейчас министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции», — добавил парламентарий.
Он сообщил, что 10 июня планирует задать вместе с коллегами вопросы по указанной теме на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию.
«Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются», — добавил Аймагамбетов.