Аймагамбетов раскритиковал приказ минздрава по сокращению бюджета на лечение онкозаболеваний

«Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения (Акмарал Альназаровой — КазТАГ) в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги. Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много», — написал Аймагамбетов в субботу на своем Telegram-канале.