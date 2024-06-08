Экс-глава МИД Молдовы рассказал, что будет в случае провала референдума

Напомним, что референдум по поводу внешнеполитического курса Молдовы в ЕС был заявлен нынешним президентом республики Майей Санду. В этих целях был изменен правящим большинством Кодекс о выборах. Хотя ранее в один день с президентскими выборами плебисцит объявлять было нельзя.