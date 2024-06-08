Экс-глава МИД Молдовы рассказал, что будет в случае провала референдума

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Молдавский экс-министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что в случае «неуспеха референдума на второй же день ситуация не будет такой, как сейчас, будет куда хуже».
«Это демобилизует поддержку Молдовы со стороны партнеров, постепенно ситуация ухудшится для наших экспортеров, для наших способностей свободно ездить в Европу, как мы привыкли», — утверждает Попеску.
«Ладно, Попеску — трус. Но в пропагандисты-идиоты он когда успел записаться?» — комментирует заявление бывшего министра одно из румынских изданий.
Напомним, что референдум по поводу внешнеполитического курса Молдовы в ЕС был заявлен нынешним президентом республики Майей Санду. В этих целях был изменен правящим большинством Кодекс о выборах. Хотя ранее в один день с президентскими выборами плебисцит объявлять было нельзя.