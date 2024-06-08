«Кажется фантастикой». В США признали неприятную правду о России и Украине

«Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины — и сам саммит (в Швейцарии — Прим.ред) — кажутся немного фантастическими», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это одна из причин, по которой президент США Джо Байден отклонил просьбу Зеленского присутствовать на саммите, решив вместо этого отправиться в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию.
«Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны», — пишет RS.
Швейцария проведет
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в «очередной сходке по формуле Владимира Зеленского». Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.