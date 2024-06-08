Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о работе делегации на ПМЭФ-2024

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о работе делегации на Петербургском международном экономическом форуме. Глава республики отметил, что стенд Башкирии в этот раз был одним из самых популярных на форуме.
По его словам главная задача площадки привлечь к республике внимание и интерес как можно большего числа потенциальных инвесторов. Для этого им рассказывают о мерах поддержки, уже имеющихся проектах и команде, «с которой можно и нужно иметь дело».
«Важно и продвижение республиканских брендов на российском и международном уровнях. Поэтому в составе делегации — крупные предприятия, которые с нами работают», — отметил Хабиров.
Напомним, одни из самых ощутимых результатов ПМЭФ — 2024 это итоги Национального рейтинга состояния инвестклимата, по которым Башкирия впервые вошла в тройку лидеров, а также подписание соглашения о строительстве логистического центра на 12 млрд рублей. Также Башкирия подписала соглашение о создании высокотехнологичного объекта утилизации электронных отходов, который будет работать в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».