Лидер партии Саакашвили покинул пост после избиения спецназом

Хабеишвили был избит во время акции протеста против принятия закона об иноагентах в ночь на 1 июня. По версии правоохранителей, он ворвался в ряды спецназа и получил отпор. По версии Хабеишвили, он вмешался, чтобы не позволить задержать молодого человека во время митинга. Председатель партии получил множественные повреждения, в том числе сотрясение мозга. Несмотря на это, он продолжил работу и участвовал в заседаниях парламента.