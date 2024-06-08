Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на «полях» ПМЭФ.
«Планируем. Будем докладывать руководителям правительств двух наших стран… После этапа двадцатипятилетия Союзного государства мы должны представить (стенд — ред.) на знаменитой площадке Петербургского международного экономического форума», — сказал Мезенцев.
Он добавил, что Союзное государство планирует представить работу по экономической интеграции, этапы реализации 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии, информацию о 82 реализованных программах Союза и другие.
Отвечая на вопрос, планирует ли Союзное государство представить свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Мезенцев отметил, что на нем «обязательно представим (стенд) в том формате, в котором согласуем с оргкомитетом».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.