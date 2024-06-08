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Косачев высказался о конференции по Украине в Швейцарии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и нацификацию Украины, это путь, противоположный продвижению к переговорному треку, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Источник: РИА "Новости"

«С моей точки зрения, эта конференция — это путь, противоположный продвижению к переговорному треку. Собственно говоря, в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и дальнейшую нацификацию Украины, называя вещи своими именами. Вот о чем будет швейцарский форум, как бы они ни пытались представить это иным образом», — сказал Косачев.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

дипломатия