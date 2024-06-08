«Немедленно». В США сделали неожиданное заявление о России

«Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что наиболее благоразумный курс действий на данный момент — это поиск урегулирования путем переговоров на наилучших доступных условиях, так как рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой — верх глупости.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.