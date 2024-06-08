«Немедленно». В США сделали неожиданное заявление о России

В статье отмечается, что наиболее благоразумный курс действий на данный момент — это поиск урегулирования путем переговоров на наилучших доступных условиях, так как рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой — верх глупости.



Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.