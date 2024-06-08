Путин встретился с сыном Кадырова

Прошлым летом чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, заявлял, что у Кадырова могут быть проблемы с почками. Тот в ответ опубликовал видеозапись, где упомянул «разные сплетни» и заверил: «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить».