Захарова заявила, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами

Таким образом дипломат прокомментировала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ядерным державам вернуться к диалогу. По ее словам, генсеку организации нужно обратиться непосредственно к тем, кто намеренно отказался от диалога по ядерному сдерживанию.
«Мы диалог никакой ни с кем не прекращали. Не мы обрывали связи. Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы. Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике. Поэтому призвать нас к диалогу смысла нет, мы от него никогда не отказывались. Это часть нашей внешнеполитической концепции», — сказала она «РИА Новости».
Захарова также отреагировала на подписание президентом США Джо Байденом новых указаний относительно условий применения ядерного оружия, согласно которым американская сторона намерена наращивать ядерное сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно. В указаниях прописано, что США будут разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для вывода на орбиту, что было бы явным нарушением Договора о космосе.
По словам дипломата, подобные решения американского руководство вызваны заявлениями президента РФ Владимира Путина о наличии у России ядерной доктрины.
«Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», — добавила она.
Накануне, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин заявил, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Кроме того, он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов.
2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал на нежелание Байдена отвечать за развязывание третьей мировой войны. Он отметил, что США не стремятся к военному конфликту с Россией и другими ядерными державами.
В конце мая стало известно, что США намерены в июне провести два испытательных пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с полигона Ванденберг в штате Калифорния. Запуск призван удостовериться «в эффективности, готовности и точности системы вооружения».