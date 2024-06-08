Захарова заявила, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами

«Мы диалог никакой ни с кем не прекращали. Не мы обрывали связи. Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы. Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике. Поэтому призвать нас к диалогу смысла нет, мы от него никогда не отказывались. Это часть нашей внешнеполитической концепции», — сказала она «РИА Новости».