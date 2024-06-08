Казахстан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере образования

В рамках работы, проводимой по укреплению и диверсификации сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном Е. Кистафин особо выделил сферу образования.
Посол рассказал о мерах, принимаемых для налаживания взаимодействия между ВУЗами двух стран, заявив о целесообразности вовлечения в эту работу уполномоченных ведомств двух стран.
Глава КВО проинформировал о политике правительства Пакистана в сфере высшего образования, нацеленная на улучшение качества и налаживания взаимодействия с зарубежными партнерами.
По мнению М. Ахмеда, сотрудничество между университетами может также способствовать совместным исследовательским проектам, выводя на качественно новый уровень партнерства в области науки.
В ходе встречи Посол пригласил Председателя Комиссии совместно с руководителями пакистанских ВУЗов посетить Казахстан для проведения переговоров с Министерством науки и высшего образования Казахстана, учебными заведениями с целью формирования благоприятной институциональной среды и определения перспективных направлений сотрудничества.
По итогам мероприятия достигнута договоренность об организации в ближайшее время переговоров между КВО Пакистана и МНВО Казахстана.