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Казахстан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере образования

Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин встретился с Председателем Комиссии по высшему образованию (КВО) Пакистана Мухтаром Ахмедом, передает DKNews.kz.

Источник: МИД РК

В рамках работы, проводимой по укреплению и диверсификации сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном Е. Кистафин особо выделил сферу образования.

Посол рассказал о мерах, принимаемых для налаживания взаимодействия между ВУЗами двух стран, заявив о целесообразности вовлечения в эту работу уполномоченных ведомств двух стран.

Глава КВО проинформировал о политике правительства Пакистана в сфере высшего образования, нацеленная на улучшение качества и налаживания взаимодействия с зарубежными партнерами.

По мнению М. Ахмеда, сотрудничество между университетами может также способствовать совместным исследовательским проектам, выводя на качественно новый уровень партнерства в области науки.

В ходе встречи Посол пригласил Председателя Комиссии совместно с руководителями пакистанских ВУЗов посетить Казахстан для проведения переговоров с Министерством науки и высшего образования Казахстана, учебными заведениями с целью формирования благоприятной институциональной среды и определения перспективных направлений сотрудничества.

По итогам мероприятия достигнута договоренность об организации в ближайшее время переговоров между КВО Пакистана и МНВО Казахстана.

образование