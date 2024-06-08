Вучич заявил, что Сербия и Республика Сербская самостоятельно выберут свое будущее

По итогам голосования 23 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» высказались 84 страны, против проголосовали 19, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия, Сербия и Сирия, 68 воздержались. Проект резолюции продвигали представители Боснии и Герцеговины, Германии и Руанды, соавторами выступили в основном западные страны. Россия неоднократно высказывалась против документа, в частности отмечала, что принятие резолюции может привести к росту напряженности в регионе, а также не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней. В свою очередь Вучич заявлял, что Запад продвигает проект резолюции, чтобы «показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене».