Вучич заявил, что Сербия и Республика Сербская самостоятельно выберут свое будущее

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Сербия и Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будут строить свое будущее независимо от внешнего давления. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«В согласии и взаимном уважении мы живем со своими соседями. Мы должны вместе двигаться вперед и самостоятельно выбирать свое будущее», — написал глава государства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).
«Тяжелые времена, множество вызовов. История научила нас, что только в единстве и соборности мы можем найти ту силу и мудрость, которые нам необходимы для сохранения нашего народа и страны», — подчеркнул глава государства. Ранее в субботу Вучич встретил главу Республики Сербской Милорада Додика у правительственного комплекса «Палата Сербия», где началась серия заседаний и переговоров президентов, премьеров и министров.
8 июня в Сербии проходит Всесербский собор, в котором принимает участие высшее руководство Сербии и Республики Сербской. Цикл торжественных мероприятий включает службу в Храме Святого Саввы, переговоры делегаций и подписание совместных соглашений, выставки и торжественные мероприятия в центре сербской столицы. Власти Сербии подчеркивали, что собор призван продемонстрировать национальное единство и связь Белграда с Баня-Лукой, которые продолжают самостоятельно вести свою политику под серьезным давлением. Всесербский собор, по заявлению сербского руководства, является ответом на принятую в ГА ООН резолюции по геноциду в Сребренице.
По итогам голосования 23 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» высказались 84 страны, против проголосовали 19, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия, Сербия и Сирия, 68 воздержались. Проект резолюции продвигали представители Боснии и Герцеговины, Германии и Руанды, соавторами выступили в основном западные страны. Россия неоднократно высказывалась против документа, в частности отмечала, что принятие резолюции может привести к росту напряженности в регионе, а также не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней. В свою очередь Вучич заявлял, что Запад продвигает проект резолюции, чтобы «показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене».