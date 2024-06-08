Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением сева.

Сабантуй объединяет вокруг себя людей разных возрастов и национальностей. Здесь каждый найдёт занятие по душе: для спортсменов — возможность показать себя в силе и ловкости, для людей творческих — выступить на сцене. Особое внимание на празднике плуга — семьям наших братьев, которые на передовой защищают безопасность страны.