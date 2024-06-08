Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением сева.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением посевной кампании. Сегодня, 8 июня, более чем в половине районов республики проходят сабантуи.
"В этот день мы чествуем передовиков сельского хозяйства, благодарим жителей республики за добросовестный труд.
Сабантуй объединяет вокруг себя людей разных возрастов и национальностей. Здесь каждый найдёт занятие по душе: для спортсменов — возможность показать себя в силе и ловкости, для людей творческих — выступить на сцене. Особое внимание на празднике плуга — семьям наших братьев, которые на передовой защищают безопасность страны.
И конечно, это большой праздник дружбы, он отражает единство нашего многонационального народа. Мы все живём и трудимся на одной земле. Желаю всем здоровья, мира и благополучия.
Отдельные слова благодарности — нашим аграриям. Несмотря на непростые погодные условия, они успешно завершают посевную. Благоприятной вам погоды на лето, достойных урожаев, Һабантуйҙар ҡотло булһын!", — пожелал Глава Башкирии.