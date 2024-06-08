Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением сева

Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением сева.

8

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил аграриев с завершением посевной кампании. Сегодня, 8 июня, более чем в половине районов республики проходят сабантуи.

"В этот день мы чествуем передовиков сельского хозяйства, благодарим жителей республики за добросовестный труд.

Сабантуй объединяет вокруг себя людей разных возрастов и национальностей. Здесь каждый найдёт занятие по душе: для спортсменов — возможность показать себя в силе и ловкости, для людей творческих — выступить на сцене. Особое внимание на празднике плуга — семьям наших братьев, которые на передовой защищают безопасность страны.

И конечно, это большой праздник дружбы, он отражает единство нашего многонационального народа. Мы все живём и трудимся на одной земле. Желаю всем здоровья, мира и благополучия.

Отдельные слова благодарности — нашим аграриям. Несмотря на непростые погодные условия, они успешно завершают посевную. Благоприятной вам погоды на лето, достойных урожаев, Һабантуйҙар ҡотло булһын!", — пожелал Глава Башкирии.

праздники
сельское хозяйство