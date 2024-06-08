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Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

Источник: Reuters

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — сказал он.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.

дипломатия