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ЦАХАЛ освободил четырех заложников в секторе Газа, включая россиянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильские военные в ходе специальной операции освободили четверых заложников в секторе Газа, включая гражданина РФ Андрея Козлова, они здоровы, доставлены в больницу, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Reuters

«Сегодня утром … в ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет) были похищены террористической организацией ХАМАС с музыкального фестиваля “Нова” 7 октября», — говорится в сообщении.

По данным военных, освобожденные находятся в хорошем состоянии. Их эвакуировали в медицинский центр «Шеба» в Тель ха-Шомер для дальнейшего обследования.