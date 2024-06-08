ЦАХАЛ освободил четырех заложников в секторе Газа, включая россиянина

«Сегодня утром … в ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет) были похищены террористической организацией ХАМАС с музыкального фестиваля “Нова” 7 октября», — говорится в сообщении.