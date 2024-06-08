Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине

Китай и Саудовская Аравия отказались от участия, поскольку считают правильным обсуждать мир только в случае равного участия как Киева, так и Москвы, и рассмотрением всех вариантов решения. Эти же доводы называли власти Венгрии, раздумывая над посещением конференции, но в результате все же решили принять участие.