Экс-президент Молдовы раскритиковал Евросоюз

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Лидер ПСРМ подчеркнул, что Европейский союз уже не тот, каким он был в прошлом, и что «золотой век» ЕС пришелся на начало 2000-х годов, после чего последовала рецессия, которая продолжается и по сей день.
По мнению Игоря Додона, фундаментальные ценности, такие как принципы права, свобода выражения мнений и социальные и экономические гарантии, которые когда-то были «визитной карточкой» ЕС, уже не те.
Додон подтвердил тот факт, что Молдова уважает Европу, но также требует уважения к собственным ценностям страны: нейтралитету, территориальной целостности и национальным традициям.
Ставший 23 декабря 2016 года президентом Молдовы Додон заявил, что хотел бы, чтобы страна стала членом Евразийского экономического союза, однако проевропейский парламент IX созыва (2014—2019) добивался членства республики в Европейском союзе.
23 июня 2022 года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдове статус кандидата в ЕС вместе с Украиной.