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Экс-президент Молдовы раскритиковал Евросоюз

Социалист Игорь Додон выступил с критикой Евросоюза, обвинив его в неуважении фундаментальных ценностей, таких как принципы права и свободы выражения мнений.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Лидер ПСРМ подчеркнул, что Европейский союз уже не тот, каким он был в прошлом, и что «золотой век» ЕС пришелся на начало 2000-х годов, после чего последовала рецессия, которая продолжается и по сей день.

По мнению Игоря Додона, фундаментальные ценности, такие как принципы права, свобода выражения мнений и социальные и экономические гарантии, которые когда-то были «визитной карточкой» ЕС, уже не те.

Додон подтвердил тот факт, что Молдова уважает Европу, но также требует уважения к собственным ценностям страны: нейтралитету, территориальной целостности и национальным традициям.

Ставший 23 декабря 2016 года президентом Молдовы Додон заявил, что хотел бы, чтобы страна стала членом Евразийского экономического союза, однако проевропейский парламент IX созыва (2014—2019) добивался членства республики в Европейском союзе.

23 июня 2022 года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдове статус кандидата в ЕС вместе с Украиной.

ЕС