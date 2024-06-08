Экс-президент Молдовы раскритиковал Евросоюз

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Лидер ПСРМ подчеркнул, что Европейский союз уже не тот, каким он был в прошлом, и что «золотой век» ЕС пришелся на начало 2000-х годов, после чего последовала рецессия, которая продолжается и по сей день.