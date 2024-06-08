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Узбекистан заключил ряд стратегических соглашений на ПМЭФ-2024

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекская делегация во главе c заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. На нем подписан ряд важных для страны соглашений, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе форума были достигнуты значимые соглашения и инициативы.

Узбекистан, Россия и Беларусь договорились о создании системы «единого окна» для малого и среднего бизнеса для оказания поддержки при реализации совместных проектов.

Узбекистан, Россия, Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение между биржами стран — участниц ЕАЭС.

Газпром и правительство Казахстана подписали план мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр-4» для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан.

Представители Национальных электрических сетей Узбекистана и Россетей обсудили актуальные задачи сотрудничества и реализацию совместных образовательных проектов на базе учебных центров российского сетевого комплекса.

экономика