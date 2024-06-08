Узбекистан заключил ряд стратегических соглашений на ПМЭФ-2024

В ходе форума были достигнуты значимые соглашения и инициативы.
Узбекистан, Россия и Беларусь договорились о создании системы «единого окна» для малого и среднего бизнеса для оказания поддержки при реализации совместных проектов.
Узбекистан, Россия, Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение между биржами стран — участниц ЕАЭС.
Газпром и правительство Казахстана подписали план мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр-4» для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан.
Представители Национальных электрических сетей Узбекистана и Россетей обсудили актуальные задачи сотрудничества и реализацию совместных образовательных проектов на базе учебных центров российского сетевого комплекса.