СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного

«Военные чиновники, тем временем, обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он… организовал его (Залужного) увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале», — говорится в сообщении издания.
По словам военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом.
Как отмечают источники газеты, Ермака также обвиняют в увольнении экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.