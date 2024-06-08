Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, пишет Times со ссылкой на военных чиновников.

Источник: РИА "Новости"

«Военные чиновники, тем временем, обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он… организовал его (Залужного) увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале», — говорится в сообщении издания.

По словам военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом.

Как отмечают источники газеты, Ермака также обвиняют в увольнении экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.