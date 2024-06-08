«10 новых школ откроют двери 1 сентября, такого никогда не было»: мэр Краснодара рассказал «Комсомолке» о развитии города

Глава Краснодара Евгений Наумов посетил открытую студию «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме и ответил на вопросы «Комсомолки».
Евгений Наумов недавно вернулся из Китая и буквально сразу поехал на ПМЭФ.
Мы спросили у главы Краснодара, что городу дает участие в мероприятиях мирового масштаба? Как кубанская столица развивает побратимские связи и экономические?
-Такое участие очень важно. Это возможность увидеть и оценить, как развиваются другие города, взять что-то в копилку — это бесценный опыт для Краснодара. Мы были в Харбине, нашем побратиме, большой делегацией с участием депутатского корпуса, Общественной палаты. Я был со своими заместителями. Мы с Харбином побратимы уже более 15 лет: это крупный, современный город. В городе Поднебесной более 10 миллионов жителей. И мы очень похожи. В масштабах, может быть, поменьше, но Краснодар тоже динамично развивается. Мы приняли участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО на 33-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке. Там был президент Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики. Мировые тренды, мировые разработки, такого больше нигде не увидишь, и поэтому это, повторюсь, бесценный опыт общения и развития, — рассказал Евгений Наумов. — Также приняли участие в конференции по обмену, сотрудничеству и развитию «Шэньчжэнь — Харбин — Российские города», поделились своим опытом побратимства. У Краснодара порядка 14 городов-побратимов, в этом направлении мы движемся и развиваемся.
— Какие у вас впечатления от Харбина, от встречи с руководством города? Что вас больше всего удивило, что запомнилось?
— Удивило прежде всего, что встречали как родных людей. Не стесняясь, говорю, как близких, родных, как родственников. Чувствовалась везде Россия: Харбин основали русские, это более молодой город Поднебесной. В рамках деловой программы удивило, конечно, то, что мы побывали на современном мусороперерабатывающем заводе. Приятно были удивлены масштабом. Обслуживая 10-миллионный город, сохранять чистоту. Я думаю, мы в каких-то направлениях обязательно дойдем до точки соприкосновения в данном развитии.
— Культурная программа какая была у краснодарской делегации? Что удалось увидеть? Потому что культурный обмен играет очень большую роль, особенно учитывая эти отличия между культурами России и Китая. Мы древние державы, но мы разные. И это всегда вызывает наибольший интерес.
— Мы были там три дня полноценных, удалось увидеть и город, и очень многое. Пешеходные экскурсии были по центру Харбина, потрясающий колорит. Были в Софийском соборе, который построили наши русские в начале XX века. Обязательно возложили цветы к монументу советских солдат, которые погибли в 1945 году, освобождая северо-восточный Китай. История наших взаимоотношений очень богатая, и следы русской эмиграции прослеживались везде. Очень много вывесок на русском языке, магазинов, наших матрешек. Мы были будто у себя дома. Нам даже удалось побывать в потрясающем Большом театре Харбина. Там было выступление нашего московского театра Гжель. Дома не получается посмотреть, а зато в Харбине смогли.
— А что сегодня может предложить Краснодар туристам? Вы это направление в последнее время развиваете, презентовали туристический бренд. Краснодар делает ставку на туризм и пытается не отставать от Черноморского побережья?
— Нет, сразу скажу, что наш город в глобальном плане не туристический. Мы постепенно создаем всю необходимую инфраструктуру именно для делового туризма и туризма выходного дня. Показываем всей стране и иностранцам, что Краснодар можно считать местом встречи для бизнеса, для культурного и спортивного отдыха. В общем, это событийный туризм. Географически мы находимся в таком месте, что через Краснодар на Черноморское побережье проезжает порядка 10 миллионов туристов.
И мы должны зацепить транзитного туриста на день, на два, чтобы он посмотрел Краснодар, погулял, вкусно поел, отдохнул, посетил наш великолепный парк «Краснодар», о котором знают уже не только во всей России, но и много где.
— А какие условия создаются в Краснодаре не для туристов и для отдыха, а для жизни горожан? Что Краснодар может сейчас предложить людям, которые в нем проживают или планируют в нем жить? Потому что мы знаем, что Краснодар уже много лет подряд является очень привлекательной целью для переезда из других регионов.
— Город растет, к нам приезжают жить из всех регионов страны, мы самый молодой миллионник в стране, 16-й по счету. В городе детей школьного и дошкольного возраста порядка 200 тысяч. Это с учетом, что у нас, по статистическим данным, население составляет 1,2 млн человек, а так порядка 1,6 млн жителей. Можно смело сказать, что мы город семьи. У нас очень активно идет жилищное строительство. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров, практически третьи в стране по показателям ввода жилья. Из них 2,4 млн — это именно многоквартирные большие дома, остальное — индивидуальные жилые дома, садовые участки. При таком темпе строительства мы полностью поменяли подход и градостроительную политику. В городе на данный момент, я могу точно сказать, новой точечной застройки нет. Только комплексная. Мы вначале выдаем разрешение на строительство социальных объектов, а только потом на многоквартирные дома. Рекордный темп социальной стройки у нас: в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 36 социальных объектов. Из них 11 школ, 19 детских садов, остальное — поликлиники, спортивные объекты. В этом году также темп выдерживаем, только уже 11 школ и 24 детских сада введем. И рекордный показатель: 1 сентября в этом году у нас 10 школ откроют свои двери, представляете? Такого никогда не было в истории. Тем самым мы создаем комфорт для наших жителей. Да, есть над чем работать: пробки. Ведем большую работу по привлечению средств из краевого, федерального бюджетов. Парки строим, озеленяем территории. Создаем комфортные условия именно для жизни, не перемешивая это с туризмом. Всех ждем в Краснодаре!