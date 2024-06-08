«10 новых школ откроют двери 1 сентября, такого никогда не было»: мэр Краснодара рассказал «Комсомолке» о развитии города

— Город растет, к нам приезжают жить из всех регионов страны, мы самый молодой миллионник в стране, 16-й по счету. В городе детей школьного и дошкольного возраста порядка 200 тысяч. Это с учетом, что у нас, по статистическим данным, население составляет 1,2 млн человек, а так порядка 1,6 млн жителей. Можно смело сказать, что мы город семьи. У нас очень активно идет жилищное строительство. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию 3,3 млн квадратных метров, практически третьи в стране по показателям ввода жилья. Из них 2,4 млн — это именно многоквартирные большие дома, остальное — индивидуальные жилые дома, садовые участки. При таком темпе строительства мы полностью поменяли подход и градостроительную политику. В городе на данный момент, я могу точно сказать, новой точечной застройки нет. Только комплексная. Мы вначале выдаем разрешение на строительство социальных объектов, а только потом на многоквартирные дома. Рекордный темп социальной стройки у нас: в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 36 социальных объектов. Из них 11 школ, 19 детских садов, остальное — поликлиники, спортивные объекты. В этом году также темп выдерживаем, только уже 11 школ и 24 детских сада введем. И рекордный показатель: 1 сентября в этом году у нас 10 школ откроют свои двери, представляете? Такого никогда не было в истории. Тем самым мы создаем комфорт для наших жителей. Да, есть над чем работать: пробки. Ведем большую работу по привлечению средств из краевого, федерального бюджетов. Парки строим, озеленяем территории. Создаем комфортные условия именно для жизни, не перемешивая это с туризмом. Всех ждем в Краснодаре!