«Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно). Работино — единственный результат контрнаступления (экс-главкома ВСУ — ред.) Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи. Крынки — кровавый проект (командующего Объединёнными силами — ред.) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область», — написала Безуглая.
Она отметила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников.
В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал 29 мая о том, что украинские войска, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях. Украинские военные заявляли, что село перешло в серую зону.
Как сообщал в марте глава Херсонской области Владимир Сальдо, село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, «как в мясорубку». Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь «шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм».