В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки

Как сообщал в марте глава Херсонской области Владимир Сальдо, село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, «как в мясорубку». Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь «шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм».