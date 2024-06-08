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«Невероятно»: на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», — удивился он.

По словам аналитика, на днях появились подтверждения того, что российские военные в очередной раз уничтожили американские БМП Бредли и один танк Abrams в районе Очеретино и Авдеевки в ДНР.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины. За неделю потери ВСУ в зоне ответственности этих подразделений составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.