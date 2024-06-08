«Невероятно»: на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

В пятницу Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины. За неделю потери ВСУ в зоне ответственности этих подразделений составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.