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Самарская губдума утвердила дату выборов главы региона

В субботу, 8 июня, на внеочередном заседании Самарской губернской думы была утверждена действующим составом парламентариев и поддержана единогласно дата выборов губернатора. Они состоятся 8 сентября — в Единый день голосования.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Вячеслав Федорищев заявлял о своем намерении принять участие в выборах.