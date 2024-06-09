Вячеслав Федорищев намерен развивать спорт в Самарской области

— Самарская область — одна из самых крупных в России по количеству команд, на всех полей не хватает, а имеющиеся максимально загружены, — поделился тренер-преподаватель по футболу ГАУ ДО СО СШОР № 1 Андрей Решетнев. Вячеслав Федорищев заверил, что в ближайшие годы появятся новые современные стадионы с футбольными полями. Также глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте региона — стадионе «Солидарность Самара Арена».