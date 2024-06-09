Вячеслав Федорищев намерен развивать спорт в Самарской области

В субботу, 8 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на стадионе «Орбита» встретился с юными спортсменами и их тренерами, чтобы обсудить вопросы развития не только профессионального, но и массового спорта, а также создания необходимой инфраструктуры.
Накануне на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
— Сейчас формируется большой план работы на эту тему. Спорт высоких достижений мы тоже будем поддерживать, но одним из первых масштабных региональных проектов станет массовый и детский спорт, — отметил врио губернатора перед встречей. — Общение со спортсменами, тренерами, даст понимание самых актуальных вопросов.
Юные спортсмены отметили, что в этом году на площади Куйбышева установили скейт-парк, но не организовали площадки для игр в футбол. Руководитель региона обратил внимание врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской на необходимость проработать этот вопрос с городской администрацией.
— Самарская область — одна из самых крупных в России по количеству команд, на всех полей не хватает, а имеющиеся максимально загружены, — поделился тренер-преподаватель по футболу ГАУ ДО СО СШОР № 1 Андрей Решетнев. Вячеслав Федорищев заверил, что в ближайшие годы появятся новые современные стадионы с футбольными полями. Также глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте региона — стадионе «Солидарность Самара Арена».
Обсуждая актуальные вопросы развития спорта, председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин обратил внимание на нехватку инфраструктурных объектов в Самаре — манежа для занятий зимой и поля для метания.
— Договорились, мы это сделаем. Обсудим с руководством областного минспорта, сроки обозначим. Эти два объекта у нас точно будут, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.