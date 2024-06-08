Радий Хабиров рассказал о крупных инвестпроектах в агросекторе Башкирии.

«В этом году у нас есть слаженные решения в области сельского хозяйства. Это компания “Таврос” — соглашение более чем на 15 млрд рублей, это компания “Черкизово”, которая вошла и сейчас активно работает в нашей республике. Это инвестиции на 10 млрд рублей с перспективой на два года. Это компания “Объединенные пивоварни”, и это тоже объем инвестиций порядка 2 млрд рублей, — сообщил агентству ТАСС Глава республики радий Хабиров. — На форуме проходит очень много встреч, идет поиск новых партнеров, в том числе зарубежных.