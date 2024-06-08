Речан заявил о тотальной борьбе с коррупцией

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан подчеркнул эффективность этого формата диалога и призвал ответственные учреждения активно сотрудничать, чтобы добиться ожидаемых результатов и обеспечить справедливое правосудие, которое действует только в интересах граждан. По его словам, последние события в сфере правосудия являются положительными, хотя сам процесс сложен и длителен. В настоящее время реформируются Высший совет магистратуры и Высшая судебная палата, назначен генеральный прокурор, работают две комиссии vetting для оценки финансовой и этической неподкупности судей и прокуроров.
«Вместе мы можем определить другие новые инструменты для борьбы с коррупцией, а также для укрепления институтов, ответственных за этот процесс. У нас общая цель — искоренить коррупцию, чтобы обеспечить процветание внутри страны», — заявил премьер Дорин Речан.
На заседании министр юстиции Вероника Михайлов-Морару рассказала о ходе оптимизации нормативной базы, касающейся арестов и конфискаций, а также о вызовах, связанных с внедрением механизмов контроля и надзора. Также обсуждались изменения в создании судебной системы по борьбе с коррупцией с точки зрения условий Европейского союза и Международного валютного фонда. Другая тема касалась динамики рассмотрения коррупционных дел с упором на системную коррупцию, а также международной помощи для укрепления правового государства.
Антикоррупционная платформа была создана в начале этого года для оптимизации процесса координации политики в сфере, активного вовлечения органов власти и учреждений в решение проблем, а также для облегчения коммуникации и межинституционального сотрудничества.