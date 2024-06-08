Речан заявил о тотальной борьбе с коррупцией

На заседании министр юстиции Вероника Михайлов-Морару рассказала о ходе оптимизации нормативной базы, касающейся арестов и конфискаций, а также о вызовах, связанных с внедрением механизмов контроля и надзора. Также обсуждались изменения в создании судебной системы по борьбе с коррупцией с точки зрения условий Европейского союза и Международного валютного фонда. Другая тема касалась динамики рассмотрения коррупционных дел с упором на системную коррупцию, а также международной помощи для укрепления правового государства.