Легендарные танки Т-34 прибыли в Беларусь для военного парада 3 июля

Парадный расчет, состоящий из 10 легендарных танков Т-34, 3 июля 2024 года откроет военный парад в Минске, приуроченный ко Дню Независимости и 80-летию освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Эти танки по железной дороге уже доставлены в Беларусь из России, сообщает Министерство обороны Беларуси. Белорусские военные встретили российских военных хлебом и солью.