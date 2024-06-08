Легендарные танки Т-34 прибыли в Беларусь для военного парада 3 июля

Парадный расчет, состоящий из 10 легендарных танков Т-34, 3 июля 2024 года откроет военный парад в Минске, приуроченный ко Дню Независимости и 80-летию освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Эти танки по железной дороге уже доставлены в Беларусь из России, сообщает Министерство обороны Беларуси. Белорусские военные встретили российских военных хлебом и солью.
В военном параде примут участие около пяти тысяч военных и примерно 250 единиц техники. Кроме того, в небе над Минском пролетят боевые вертолеты и самолеты и белорусские ударные дроны.
На параде будут представлены и достижения белорусской промышленности. Изюминкой данного эпизода будет тракторное шоу.