МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении в конфликте, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Украина терпит поражение. <…> Во-вторых, мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Хорошо, какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что: вы собираетесь дать им ядерное оружие?» — отметил он.
По словам полковника, он, как и другие военные эксперты, давно предупреждал, что ход конфликта на Украине изменится. При этом Уилкерсон добавил, что, вопреки ожиданиям, сейчас Россия не испытывает экономических трудностей.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.