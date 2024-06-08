Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России — эксперт

Узбекистан в скором времени планирует открыть торговые представительства в пяти крупных городах Российской Федерации — Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.
Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев в ходе видеомоста в пресс-центре @SputnikUzbekistan.
«В ближайшее время ожидается открытие торговых представительств Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Татарстане (Казань) и Башкортостане (Уфа), с этими регионами у Узбекистана давно налажены контакты с их торгово-промышленными палатами и развиты экономические связи», — сказал эксперт.
По мнению эксперта, торгпредства будут служить «развитию более качественных торгово-экономических отношений, а самое главное — будут на месте, а не издалека изучать маркетинг России, что несомненно положительно скажется на взаимной торговле».
Расулев также рассказал о том, что Узбекистан намерен открыть около 10 торговых представительств в Китае и некоторых европейских странах.