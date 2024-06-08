Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России — эксперт

«В ближайшее время ожидается открытие торговых представительств Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Татарстане (Казань) и Башкортостане (Уфа), с этими регионами у Узбекистана давно налажены контакты с их торгово-промышленными палатами и развиты экономические связи», — сказал эксперт.