Радий Хабиров оценил ситуацию с госдолгом Башкирии.

Но важно другое. Важно то, что все эти годы, за исключением, наверное, очень тяжелого для нас 2020 года, у нас идет рост доходной части бюджета. В этой связи появляется вопрос: откуда дефицит? Дефицит возникает от того, что мы увеличиваем расходную часть. Это в том числе и противодействие санкционному давлению, это, соответственно, новые проекты и создание инфраструктуры для социального благополучия людей.