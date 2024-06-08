Радий Хабиров оценил ситуацию с госдолгом Башкирии.

"Мы уже последние четыре года практически живем с дефицитом бюджета. Я не могу сказать, что это лучшая стратегия, но она отвечает современным вызовам, — сообщил в интервью изданию ТАСС Глава республики Радий Хабиров. — Потому что, во-первых, ускоряется рубль, удлиняются производственные циклы и внешняя конъюнктура очень турбулентная.
Но важно другое. Важно то, что все эти годы, за исключением, наверное, очень тяжелого для нас 2020 года, у нас идет рост доходной части бюджета. В этой связи появляется вопрос: откуда дефицит? Дефицит возникает от того, что мы увеличиваем расходную часть. Это в том числе и противодействие санкционному давлению, это, соответственно, новые проекты и создание инфраструктуры для социального благополучия людей.
Поэтому я исхожу из того, что рубль должен постоянно работать. Мы никогда не доводили наш дефицит до каких-то критических цифр, мы всегда его трезво оцениваем и всегда возмещаем к концу года".