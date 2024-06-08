Минздрав Казахстана объяснил, почему сократил бюджет онкоцентров

В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд. тенге.

Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд. тенге.

Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.

Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами.

По результатам выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них 2 рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.

В настоящее время предпринимаются конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.