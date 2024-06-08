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Минздрав Казахстана объяснил, почему сократил бюджет онкоцентров

Разъяснение Министерства здравоохранения РК в ответ на опубликованный депутатом Мажилиса Парламента РК Асхатом Аймагамбетовым пост, передает DKNews.kz.

Министерством здравоохранения в текущем году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.

В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд. тенге.

Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд. тенге.

Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.

Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами.

Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций.

По результатам выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них 2 рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.

В настоящее время предпринимаются конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания Коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.

Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов.

Кроме того, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств.

Работа по реализации поручений Главы государства от 7 февраля 2024 года по введению контроля за целевым и эффективным использованием средств отрасли будет продолжена и задачи будут выполнены.

медицина