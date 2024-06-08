Минздрав Казахстана объяснил, почему сократил бюджет онкоцентров

Министерством здравоохранения в текущем году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.
В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд. тенге.
Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.
Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами.
Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций.
По результатам выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них 2 рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.
В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания Коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.
Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов.
Кроме того, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств.
Работа по реализации поручений Главы государства от 7 февраля 2024 года по введению контроля за целевым и эффективным использованием средств отрасли будет продолжена и задачи будут выполнены.