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Байден считает изменение климата и ядерное оружие единственными угрозами человечеству

Президент США отметил, что «экзистенциальная угроза изменения климата только усиливается».

Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Изменение климата и ядерное оружие являются единственными угрозами существованию человечества на планете. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном перед журналистами в Париже.

Американский лидер подчеркнул, что «экзистенциальная угроза изменения климата только усиливается».

«Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить переход всего мира к нулевому уровню [выбросов вредных веществ]. Это экзистенциальная угроза для человечества, единственная экзистенциальная угроза для человечества наряду с ядерным оружием, если мы ничего не предпримем в связи с изменением климата», — сказал хозяин Белого дома.

Байден Джо