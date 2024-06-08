Байден считает изменение климата и ядерное оружие единственными угрозами человечеству

«Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить переход всего мира к нулевому уровню [выбросов вредных веществ]. Это экзистенциальная угроза для человечества, единственная экзистенциальная угроза для человечества наряду с ядерным оружием, если мы ничего не предпримем в связи с изменением климата», — сказал хозяин Белого дома.