Дмитрий Азаров прогулялся с Вячеславом Федорищевым по набережной Волги

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прогулялся с нынешним главой Вячеславом Федорищевым по набережной Волги в Самаре.
Видео с прогулки Вячеслав Федорищев выложил в свой телеграм-канал. «Волга в Самаре невероятно красивая!» — написал врио губернатора.
Новый губернатор приехал в губернию из Тулы. Он стал врио губернатора Самарской области 31 мая. В Самаре он всего шесть дней, а до этого здесь никогда не был и не видел еще всех красот области и города.
Федорищев сменил на посту главу региона Дмитрия Азарова, который возглавлял область с сентября 2017 года.