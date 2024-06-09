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Дмитрий Азаров прогулялся с Вячеславом Федорищевым по набережной Волги

Экс-глава Самарской области и нынешний губернатор прошлись по набережной Волги.

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прогулялся с нынешним главой Вячеславом Федорищевым по набережной Волги в Самаре.

Видео с прогулки Вячеслав Федорищев выложил в свой телеграм-канал. «Волга в Самаре невероятно красивая!» — написал врио губернатора.

Новый губернатор приехал в губернию из Тулы. Он стал врио губернатора Самарской области 31 мая. В Самаре он всего шесть дней, а до этого здесь никогда не был и не видел еще всех красот области и города.

Федорищев сменил на посту главу региона Дмитрия Азарова, который возглавлял область с сентября 2017 года.