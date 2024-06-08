Arab News сообщила о похищении 50 йеменцев хуситами

В Йемене с 2011 года, когда в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех, сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2014 году в стране началась гражданская война. Движение хуситов, которое относится к мусульманам-шиитам, взяло под контроль Сану, а в следующем году объявило о захвате власти. Сейчас они контролируют северо-западную часть страны. Мусульмане-сунниты в других регионах, в том числе и в Адене, не признали захват власти хуситами. Саудовская Аравия поддерживает суннитские силы, а Иран — хуситов.