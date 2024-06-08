Захарова назвала отношения между Евросоюзом и Украиной трагикомедией

«Это очень смешно. К сожалению, и грустно одновременно. Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между ЕС и Украиной. Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз», — поделилась она с RT.
Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет такие обещания давали Анкаре, но у Турции есть свои национальные интересы, и государство их сохраняет. Страна поддерживает экономику, демократические процессы, добавила Захарова.
«Экономические показатели в Турции на протяжении десятилетий вроде бы демонстрировали способность этого государства быть в рядах ЕС», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Ранее, 31 мая, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айке Хамер заявил «Известиям», что у Украины отсутствуют шансы быть принятой в состав Евросоюза с текущим уровнем коррупции и экономической ситуацией. Как объяснил эксперт, переговоры о принятии страны в европейский блок крайне убыточны для налогоплательщиков ЕС не только из-за слабой экономики Украины, но и из-за долговых обязательств Киева, которые альянс рискует взять на себя.
30 мая бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен заявил, что переговорный процесс по этой инициативе может занять годы, а присоединение Киева невыгодно для самого ЕС. Также он указал на то, что присоединение страны к блоку приведет к еще большей экономической нагрузке Европы, а также, по его словам, присоединение может быть невыгодно для ЕС еще и с точки зрения безопасности.
До этого, 29 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. 25 июня ЕС планирует начать переговоры с Украиной о вступлении в блок, чтобы «помочь поднять моральный дух Киева». При этом инициативу начать переговоры с украинской стороны поддержали все 27 государств-членов, однако поднятые Венгрией вопросы значительно осложнили этот процесс.
Еще в декабре 2023 года политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.
Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.