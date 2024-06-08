Захарова назвала отношения между Евросоюзом и Украиной трагикомедией

30 мая бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен заявил, что переговорный процесс по этой инициативе может занять годы, а присоединение Киева невыгодно для самого ЕС. Также он указал на то, что присоединение страны к блоку приведет к еще большей экономической нагрузке Европы, а также, по его словам, присоединение может быть невыгодно для ЕС еще и с точки зрения безопасности.