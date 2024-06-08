«Обстрел России»: в США сделали заявление о ядерной войне

Аналитик призвал помнить о том, что США при президентстве Трампа не решились нанести удар по КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не приветствовал возможность нанесения ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.
«Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть Соединенных Штатов, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел России ракетами. Они этого не сделают», — полагает эксперт.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в «размахивании ядерной дубинкой», но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.