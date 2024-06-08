«Обстрел России»: в США сделали заявление о ядерной войне

В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в «размахивании ядерной дубинкой», но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.