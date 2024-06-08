Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма «Эммануэль»

«Мне кажется, как героиня одноимённого кино “Эммануэль” Макрон ищет свою любовь, и потому бросается от одной страсти к другой. То он страстно любил Россию, то он страстно полюбил киевский режим, то он так же страстно ненавидит Россию. Это дешёвый авторитет», — сказала она в интервью RT.