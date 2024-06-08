Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Как заявил в этот же день официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин и партнеры солидарны в том, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.