Украина договорилась с западными странами о дополнительных поставках ПВО

«Уже почти подготовлены и новые соглашения безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы — время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности, в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам», — говорится в заявлении украинского президента на его сайте.
Укрепление украинской ПВО обсуждалось в апреле на заседании Совета Украина—НАТО. В мае Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины.
Источник немецкой газеты Bild сообщал, что Украина использовала полученную от ФРГ систему ПВО Patriot для удара по России. По данным издания, это вызвало недовольство со стороны США и Германии, и они грозили Киеву прекращением военных поставок в случае повторения инцидента.