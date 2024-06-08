Украина договорилась с западными странами о дополнительных поставках ПВО

Правительство Украины заключило ряд договоренностей с западными странами о дополнительных поставках систем ПВО, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, некоторые из этих поставок ожидаются в ближайшее время, а часть — ближе к осени. С какими именно странами были заключены договоренности, господин Зеленский не уточняет. Он также не сообщил, какие именно системы ПВО получит Украина.