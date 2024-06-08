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Украина договорилась с западными странами о дополнительных поставках ПВО

Правительство Украины заключило ряд договоренностей с западными странами о дополнительных поставках систем ПВО, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, некоторые из этих поставок ожидаются в ближайшее время, а часть — ближе к осени. С какими именно странами были заключены договоренности, господин Зеленский не уточняет. Он также не сообщил, какие именно системы ПВО получит Украина.

Источник: Reuters

«Уже почти подготовлены и новые соглашения безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы — время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности, в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам», — говорится в заявлении украинского президента на его сайте.

Укрепление украинской ПВО обсуждалось в апреле на заседании Совета Украина—НАТО. В мае Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины.

Источник немецкой газеты Bild сообщал, что Украина использовала полученную от ФРГ систему ПВО Patriot для удара по России. По данным издания, это вызвало недовольство со стороны США и Германии, и они грозили Киеву прекращением военных поставок в случае повторения инцидента.