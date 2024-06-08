США начали вывод войск и техники из Нигера

«Вывод американских сил и средств из Нигера продвинулся от первоначальной подготовки к передислокации. Этот значительный переход начался с вылета самолета C-17 Globemaster III ВВС США с авиабазы 101 в Ниамее 7 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны намерены завершить вывод сил к 15 сентября. Вашингтон и Ниамей высоко оценивают усилия друг друга по укреплению Вооруженных сил Нигера и признают совместные жертвы, которые понесли в борьбе с терроризмом.
Африканское командование США подчеркивает, что отношения двух государств после вывода войск продолжат развиваться, поскольку обе стороны привержены дипломатическому диалогу.
Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. Они объяснили это решение тем, что американская делегация «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.
Затем, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране. После этого на севере Нигера прошли митинги, сотни местных жителей вышли на акции против присутствия военных из США. Шеф Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил, что американские военнослужащие покинут африканское государство.
Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн 14 мая отметил, что Вашингтон не сумел объяснить присутствие в стране своей армии, которая прекратила оказывать помощь по противодействию терроризму после государственного переворота в Нигере в июле 2023 года. До этого Нигер покинули и французские войска.