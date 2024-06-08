США начали вывод войск и техники из Нигера

Затем, 17 апреля, газета The Washington Post привела письмо старшего командира ВВС США, дислоцированного в Нигере, к конгрессу. В письме он говорит, что американским военным опасно находиться в стране. После этого на севере Нигера прошли митинги, сотни местных жителей вышли на акции против присутствия военных из США. Шеф Пентагона Ллойд Остин 8 мая подтвердил, что американские военнослужащие покинут африканское государство.